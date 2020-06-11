طلبات اللجوء إلى أوروبا انخفضت بنسبة 87% في ابريل

صورة أرشيفية

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 16:39 11/06/2020 حدث بتاريخ: 17:08 11/06/2020

انخفض عدد طلبات اللجوء المسجلة في أوروبا بنسبة 87% في نيسان/ابريل مقارنة مع مطلع العام، في ظل القيود المفروضة للحد من تفشي وباء كوفيد-19، كما أعلن المكتب الأوروبي لدعم اللجوء.

وأوضحت الوكالة في تقرير نشر الخميس "سجل 8730 طلب لجوء في نيسان/ابريل" في دول الاتحاد الأوروبي والنروج وسويسرا، "وهو المستوى الأدنى منذ عام 2008 على الأقل، مع تراجع هائل بنسبة 87% مقارنة مع مرحلة ما قبل تفشي كوفيد-19 في كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير"، لكنها توقعت ارتفاعاً في طلبات اللجوء في الأشهر المقبلة.