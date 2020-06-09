ترامب يلمح إلى أن سقوط متظاهر مسن أرضا بعدما دفعه شرطيون قد يكون حادثا ملفقا

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 17:45 09/06/2020 حدث بتاريخ: 17:45 09/06/2020

لمح الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء إلى أن المتظاهر السبعينيّ الذي أصيب بجرح في رأسه لدى سقوطه أرضا بعدما دفعه شرطيان في ولاية نيويورك قد يكون لفّق الحادث.

وأثار مقطع الفيديو الذي صور خلال تظاهرة الأسبوع الماضي في مدينة بافالو احتجاجا على عنف الشرطة ضد السود، موجة استنكار في الولايات المتحدة.

ويظهر فيه شرطيّان يدفعان رجلا في الـ75 من العمر يدعى مارتن غوجينو فيما يقف وحيدا أمام قوة من عشرات العناصر، فيسقط أرضا ويرتطم رأسه بقوة بالرصيف.

وأفاد بيان رسمي أول أن المتظاهر الذي كان ينزف بغزارة وبدا أنه غاب عن الوعي "تعثر وسقط أرضا". وإزاء ردود الفعل الغاضبة، تم تعليق مهام الشرطيين المسؤولين عن سقوطه وفُتح تحقيق في الحادث.

وكتب ترامب في تغريدة "قد يكون المتظاهر في بافالو محرّضا من +أنتيفا+"، الحركة اليسارية المتطرفة المتهمة بإثارة أعمال العنف في الولايات المتحدة منذ مقتل الأميركي الأسود جورج فلويد بيد شرطي أبيض.

وأشار الرئيس بعد ذلك وبشكل غير واضح إلى تقرير بثته شبكة "وان أميريكا نيوز نتوورك" جاء فيه أن المتظاهر السبعينيّ سعى للتشويش على أجهزة الاتصالات التي يحملها الشرطيون.

وختم التغريدة "هل يكون ذلك حادثا ملفقا؟".

وغالبا ما يستشهد ترامب بالشبكة التلفزيونية الصغيرة التي أطلقها مليونير من قطاع التكنولوجيا عام 2013 وغالبا ما تنقل نظريات مؤامرة.