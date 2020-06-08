نتنياهو يأمر بهدم منزل فلسطيني تم اعتقاله أمس بتهمة قتل جندي إسرائيلي

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 12:19 08/06/2020 حدث بتاريخ: 12:16 08/06/2020

أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بهدم منزل فلسطيني تم اعتقاله أمس بتهمة قتل جندي إسرائيلي.

وكانت قوات كوماندوز إسرائيلية ألقت القبض على الفلسطيني في ساعة متأخرة من الليلة الماضية بتهمة قتل جندي إسرائيلي بإسقاط صخرة ثقيلة على رأسه من فوق سطح.

ووفقا لبيان للجيش، فقد شارك جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) والشرطة في عملية البحث عن المتهم والمستمرة منذ نحو شهر. وتم إلقاء القبض عليه قرب جنين شمال الضفة الغربية.

وعلق نتنياهو على إلقاء القبض عليه بالقول :"أوعزت بهدم منزل هذا القاتل ... من يحاول أن يمس بنا نلقي القبض عليه عاجلا أم آجلا"، وذلك في مقطع فيديو عبر صفحته على موقع فيسبوك.

وكان أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي كتب على موقع تويتر الليلة الماضية :"لا مفر للمخربين. تم الإعلان عن إلقاء القبض على المخرب المشتبه في قتل المحارب عميت بن يغيآل في قرية يعبد قرب جنين في ختام أعمال استخبارية وعملياتية مشتركة لكافة قوات الأمن".