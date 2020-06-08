السلطات الألمانية تحقق في تهديدات بالهجوم على مسلمين

صورة أرشيفية

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 12:01 08/06/2020 حدث بتاريخ: 12:01 08/06/2020

تجري السلطات الألمانية تحقيقات ضد شاب منحدر من مدينة هيلدسهايم الألمانية أعرب في دردشة عبر الإنترنت عن رغبته في شن هجوم يودي بحياة العديد من الأفراد.

وأعلن الادعاء العام في مدينة تسيله الألمانية صباح اليوم الاثنين أن المتهم 21/ عاما/ أشار خلال الدردشة إلى مرتكب الهجوم اليميني المتطرف في مدينة كرايست تشيرش في نيوزيلندا، معلنا أن هدفه هو قتل مسلمين.

وبحسب البيانات، عثرت السلطات في منزل المتهم على أسلحة. وتم إخراج المتهم من زنزانة الشرطة لإيداعه السجن الاحتياطي. وتتولى الهيئة المركزية لمكافحة الإرهاب التحقيقات في القضية.