نتنياهو: واشنطن لم تعط الضوء الأخضر لتطبيق خطة الضم

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 10:49 08/06/2020 حدث بتاريخ: 10:16 08/06/2020

كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الولايات المتحدة لم تعط بعد الضوء الأخضر لفرض السيادة الإسرائيلية على أجزاء من الضفة الغربية.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلي اليوم الاثنين عنه القول خلال اجتماع مع عدد من رؤساء المستوطنات إن "هناك خلافات في الرأي مع الأمريكيين حول مساحة الأراضي التي سيتم ضمها والتي تحيط بالمستوطنات المعزولة".

وقال إن "المطلب الأمريكي الوحيد من إسرائيل بموجب خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو اتفاق مبدئي على خوض مفاوضات مع الفلسطينيين"، موضحا أن "الولايات المتحدة تسمي ما يراد التحاور عليه بالدولة الفلسطينية وذلك بخلاف موقف إسرائيل".

ويعارض ممثلو المستوطنين والحركة الدينية الوطنية الإسرائيلية الخطة الأمريكية لمعارضتهم إقامة دولة فلسطينية على ما تبقى من أراضي الضفة الغربية، كون هذا من شأنه أن يبقي 19 مستوطنة منعزلة ومحاطة ببلدات فلسطينية، وفقا لصحيفة "يديعوت أحرونوت".

ومن المحتمل أن يتم تقديم مقترحات الضم إلى البرلمان الإسرائيلي للموافقة عليها اعتبارا من تموز/يوليو.

وتٌخطط الحكومة الإسرائيلية لضم المستوطنات اليهودية ومنطقة غور الأردن ذات الأهمية الاستراتيجية في الضفة الغربية، وذلك وفقا لخطة ترامب.

وقوبلت الخطط الإسرائيلية باعتراضات واسعة على المستويين الإقليمي والعالمي.