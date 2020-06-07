موجة تظاهرات مناهضة للعنصرية في إسبانيا وإيطاليا

متظاهرة مناهضة للعنصرية في 7 يونيو في برشلونة

كتب بواسطة: %s ا ف ب المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 18:23 07/06/2020 حدث بتاريخ: 18:30 07/06/2020

انضم آلاف من الإسبان والإيطاليين الأحد إلى المتظاهرين المناهضين للعنصرية في جميع أنحاء العالم في أعقاب موجة الاحتجاجات التي اندلعت في الولايات المتحدة إثر وفاة رجل أسود اختناقا بعدما جثا على رقبته ضابط شرطة أبيض في مينيابوليس.

وتجمع حوالى ثلاثة آلاف شخص، بحسب شرطة مدريد، ظهراً أمام السفارة الأميركية في العاصمة الإسبانية. وندد المتظاهرون من البيض والسود، بوفاة جورج فلويد، وهو أميركي من أصل أفريقي يبلغ 46 عامًا قضى وهو يقول "لا أستطيع التنفس"، ورددوا "لا سلام بدون عدالة" أو "أنتم العنصريون، من هم الإرهابيون".

وفي روما، جمعت تظاهرة غير مقررة سابقا في ساحة ديل بوبولو الواسعة آلاف الشباب الذين ركعوا في صمت رافعين قبضاتهم لمدة تسع دقائق، وهو الوقت الذي وضع فيه شرطي ركبته على عنق فلويد حتى مات. وهتفوا عندما نهضوا "لا أستطيع التنفس"!.

في تايلاند، حيث تم حظر تظاهرة مناهضة للعنصرية، شارك أكثر من 200 شخص في احتجاج افتراضي، ودخلوا إلى تطبيق المحادثة زوم لمشاهدة مقاطع فيديو على موقع حركة "حياة السود مهمة" رافعين القبضة ضد عنف الشرطة.

كما جثا المتظاهرون على ركبهم في مدريد وهم يرفعون قبضاتهم، وهي حركة ابتكرها لاعب كرة القدم الأميركي كولين كايبرنيك في عام 2016 في ملعب بينما كان يعزف النشيد الوطني للولايات المتحدة. وساروا بعد ذلك إلى بويرتا ديل سول الشهيرة في قلب العاصمة.

وقالت لينيزا سيمدو (26 عاما)، وهي مترجمة إسبانية متحدرة من الرأس الأخضر "إن العنصرية لا حدود لها. لقد عشت في الصين والبرتغال والآن في إسبانيا، وقد عانيت في كل بلد من التمييز بسبب لون بشرتي".

-"كيف سيكون الأمر لو كنت أسود"-

ضمن الحشد، الذي شارك فيه العديد من المهاجرين الأفارقة في روما، جاء مايكل تايلور المتحدر من بوتسوانا مع عائلته.

وقال لوكالة فرانس برس "أنا أفريقي أبيض، وأحيانًا أشعر بالخوف والازدراء لمجرد أنني أجنبي. تخيلوا كيف سيكون الأمر لو كنت اسود".

ورأى موريكيبا ساماتي (32 عام)، وهو مهاجر سنغالي، وواحد من عشرات الآلاف الذين وصلوا إلى إيطاليا بعد عبور البحر المتوسط "من الصعب حقا العيش هنا". مضيفا "إنهم يعتقدون أننا كلنا لصوص".

في برشلونة، الواقعة شمال إسبانيا، ضاقت ساحة سانت جاومي، حيث مقر حكومة كاتالونيا الإقليمية، بمئات المتظاهرين الذي يضعون كمامات ملتزمين قواعد التباعد الإجتماعي، رافعين لافتات باللغة الإنكليزية للتنديد بالعنصرية في إسبانيا وأوروبا.

ودعت منظمة جالية السود والأفارقة والمتحدرين من أصل أفريقي في إسبانيا للتظاهر في نحو عشر مدن، من بامبلون في إقليم الباسك إلى جزر الكناري قبالة السواحل الإفريقية.

ومن المقرر إقامة تظاهرات أخرى الاحد في كوبنهاغن وبروكسل وغلاسكو ولندن، حيث انتهت السبت تظاهرة سلمية لآلاف الأشخاص باندلاع صدامات وجرى رمي مقذوفات وزجاجات باتجاه الشرطة التي سعت إلى تفريق المتظاهرين.

وامتد السخط، الذي أدى إلى تظاهر عشرات الآلاف من الأميركيين بعد وفاة جورج فلويد الذي قضى خلال اعتقاله بسبب ارتكابه جناية صغيرة في 25 أيار/مايو الماضي في مينيابوليس، تدريجياً إلى بلدان عدة في العالم.

والسبت، جرت تظاهرات من أستراليا إلى تونس مرورا بفرنسا وبريطانيا، ندد المشاركون فيها بالعنصرية في بلدانهم.