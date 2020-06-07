اصابات كورونا في افريقيا تتجاوز 170 الفا والوفيات نحو 5 الاف

صورة أرشيفية

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 11:20 07/06/2020 حدث بتاريخ: 11:54 07/06/2020

اعلن المركز الافريقي لمكافحة الامراض والوقاية منها ان اجمالي حالات الاصابة بفيروس (كورونا المستجد -كوفيد 19) في القارة الافريقية 177953 والوفيات 4936.

واوضح المركز التابع للاتحاد الافريقي والذي يعمل كوكالة متخصصة في دعم استراتيجيات الوقاية والاستجابة لمهددات الصحة في القارة الافريقية ان عدد حالات التعافي من مرض (كوفيد 19) في عموم القارة بلغ حتى الآن 78834.

ووفق اخر احداثيات المركز تم تسجيل 51391 حالة اصابة في شمال القارة و 46015 في جنوب القارة و 40053 غربها و 21122 في شرقها فيما بلغ مجموع الاصابات في وسط القارة 19372.

كما بلغ عدد الوفيات جراء الفيروس في شمال القارة 2161 وفي جنوبها 933 وغربها 798 وفي شرقها 612 ووسطها 432.

ويعتزم المركز الافريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها تعبئة مليون عامل في مجال الرعاية الصحية لتوسيع اختبارات الكشف عن الوباء لدى المصابين به في دول القارة الافريقية.

وقال مدير المركز جون نكيجا سونج في تصريح صحفي ان هذه المبادرة ستغير من استراتيجية التعامل مع الجائحة وتعزز القدرات والامكانات المرصودة لمواجهة تفشي الجائحة في دول القارة.

واضاف سونج ان هذه المبادرة التي من المقرر تفعيلها في ال11 من الشهر الجاري تهدف الى فحص 10 ملايين شخص خلال الاشهر المقبلة.