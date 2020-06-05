ارتفاع الإصابات بكورونا في أمريكا إلى مليون و862656 حالة

صورة أرشيفية

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 23:41 05/06/2020 حدث بتاريخ: 22:43 05/06/2020

قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الجمعة إن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة ارتفع إلى مليون و862 ألفا و656 حالة بزيادة 20555 حالة على إحصائها السابق موضحة أن عدد حالات الوفاة ارتفع بواقع 1035 حالة إلى 108064 حالة.

وتم تسجيل أحدث حصيلة لعدد حالات الإصابة والوفاة حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة في الرابع من يونيو حزيران وتمثل تحديثا لإحصاء المراكز الأمريكية السابق الذي نُشر أمس الخميس.

وليس من الضروري أن يتطابق إحصاء المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها مع إجمالي الأعداد التي تعلنها الولايات الأمريكية كل على حدة لحالات الإصابة والوفاة.