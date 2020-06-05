لندن ترد على رئيس المخابرات السابق حول منشأ كورونا

رئيس المخابرات البريطانية السابق ريتشارد ديرلوف

كتب بواسطة: %s وكالات المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 1:40 05/06/2020 حدث بتاريخ: 21:54 04/06/2020

أعلنت الحكومة البريطانية اليوم الخميس، أنها لم تعثر على أي دليل يشير إلى أن فيروس كورونا المستجد من صناعة البشر.

وجاء نفي الحكومة ردا على تصريحات رئيس المخابرات البريطانية السابق ريتشارد ديرلوف، الذي قال إنه من المحتمل أن الفيروس تسرب بالخطأ من مختبر صيني.

وأوضح مكتب رئيس الوزراء البريطاني أن "وزارة الصحة ومكتب رئيس الأطباء تحدثا عن هذا الموضوع في السابق، وقالا إنه لم يتم العثور على أي دليل يشير إلى أن الفيروس من صناعة البشر".

وأضاف: "يجب أن يكون هناك تحقيق مستقل لتحديد توقيت وكيفية انتشار هذا الفيروس".

وكان ديرلوف الذي ترأس المخابرات البريطانية بين 1999 و2004 أشار إلى دراسة علمية حديثة تقول إن الفيروس صمم من قبل علماء صينيين.

ولفت ديرلوف إلى أن الدراسة التي نشرها فريق بحث بريطاني ونرويجي تشير إلى أن عناصر رئيسية في التسلسل الجيني للفيروس "تم إدراجها" ولم تتطور بشكل طبيعي.