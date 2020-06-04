أردوغان يجتمع مع رئيس حكومة الوفاق الليبية اليوم في أنقرة

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 12:52 04/06/2020 حدث بتاريخ: 12:59 04/06/2020

يجتمع فائز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في تركيا اليوم الخميس حيث يسعى الحليفان للحفاظ على المكاسب التي تحققت في مضمار القتال بالقرب من طرابلس في الآونة الأخيرة قبيل جولة جديدة من المحادثات بشأن وقف إطلاق نار محتمل.

وبدأت تركيا تقديم الدعم العسكري لحكومة السراج في نوفمبر تشرين الثاني بعد توقيع اتفاقية تعاون عسكري واتفاق لترسيم الحدود البحرية يمنح أنقرة حقوق تنقيب في البحر المتوسط وهو ما عارضته اليونان ودول أخرى.

وساهم الدعم التركي في النزاع خلال الشهور الماضية في صد قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة خليفة حفتر والمدعومة من الإمارات وروسيا ومصر والتي تشن هجوما على قوات حكومة الوفاق الوطني في طرابلس منذ أبريل نيسان 2019.

وقالت الرئاسة التركية إن أردوغان والسراج سيجتمعان في أنقرة في الساعة 11:00 بتوقيت جرينتش.

يأتي الاجتماع بعد يوم من استعادة قوات حكومة الوفاق التي تدعمها تركيا السيطرة على المطار الرئيسي في طرابلس قبيل تحركات على ما يبدو نحو إجراء محادثات تهدف للتوصل لهدنة بعد شهور من الانتصارات التي حققتها لإخراج قوات شرق ليبيا من معظم معاقلها في شمال غرب البلاد.

وقالت حكومة الوفاق اليوم الخميس إنها استعادت السيطرة الكاملة على طرابلس.

وذكر مسؤول تركي كبير أن السيطرة على المطار كانت شديدة الأهمية قبيل محادثات السلام المحتملة، مضيفا أن تركيا سترفض أي اقتراح بتقسيم ليبيا بين طرفين متناحرين.

وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أمس الأربعاء "العالم بأسره يدرك أن تركيا تغير الموازين على الأرض... لدينا مصالح هنا (و) في البحر المتوسط".