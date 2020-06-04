البيت الأبيض يستحضر تشرشل للرد على الانتقادات لتوجه ترامب إلى كنيسة قريبة

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 11:38 04/06/2020 حدث بتاريخ: 10:33 04/06/2020

دافع البيت الأبيض بشدة الأربعاء عن قيام دونالد ترامب بالخروج والوقوف أمام كنيسة بالقرب من مقر الرئاسة حاملا الكتاب المقدس بيده بعد تفريق متظاهرين فجأة القوة بالغاز المسيل للدموع.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي ماكيناني إن "الرئيس أراد توجيه رسالة قوية"، مؤكدة أنه سار بذلك على خطى شخصيات عظيمة مثل رئيس الوزراء البريطاني السابق ونستون تشرشل.

وأوضحت أنه "عبر العصور رأينا رؤساء وقادة شهدوا لحظات قيادة ورموزا قوية جدا كانت مهمة لبلد ما (...) مثل تشرشل الذي ذهب لتفقد الأضرار الناجمة عن القنابل" في لندن خلال الحرب العالمية الثانية، مؤكدة أن ذلك "كان رسالة قيادة قوية للشعب البريطاني".

وأشارت أيضا إلى قيام الرئيس جورج بوش الابن بشكل رمزي بإلقاء الكرة في بداية أول مبارات للبيسبول في ملعب يانكي في نيويورك بعد وقت قصير من هجمات 11 أيلول/سبتمبر 2001.

وواجه ترامب انتقادات حادة بعد توجهه سيرا على الأقدام إلى كنيسة سانت جون التي تقع مقابل البيت الأبيض وتعرضت لتخريب خلال تظاهرات قبل يوم.

ودان العديد من المسؤولين السياسيين والدينيين تفريق المتظاهرين بعنف للسماح بتصوير الرئيس أمام المبنى.

كما أعربوا عن أسفهم لطريقة رفع ترامب الكتاب المقدس أمام المصورين.

ونددت أسقف واشنطن ماريان بود بهذه الخطوة معتبرة أنها "مهينة للغاية" واستخدام "لأمر مقدس من أجل موقع سياسي".