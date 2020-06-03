تجربة جديدة لاستخدام "إيبوبروفين" لعلاج أعراض فيروس كورونا

دواء

كتب بواسطة: %s سبوتنيك المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 17:25 03/06/2020 حدث بتاريخ: 17:25 03/06/2020

يجري علماء في بريطانيا تجربة لاختبار فعالية عقار إيبوبروفين لمساعدة المصابين بفيروس كورونا.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أن فريق مشترك من أطباء مستشفيات "جاي" و"سانت توماس" و"كينغز كوليدج" في لندن يعتقد أن إيبوبروفين، وهو مضاد للالتهابات ومسكن للألم، يمكن أن يعالج صعوبات التنفس.

ويأمل العلماء أن يساعد هذا العلاج المنخفض التكلفة المرضى في الاستغناء عن أجهزة التنفس الصناعي.

وذكرت أنه خلال فترة الاختبار، سيحصل نصف المرضى على إيبوبروفين بالإضافة إلى الرعاية المعتادة، حيث سيتم استخدام تركيبة خاصة من إيبوبروفين بدلا من الأقراص العادية التي قد يشتريها الناس عادة.

وتشير الدراسات التي أجريت على الحيوانات إلى أن هذه الأقراص قد تعالج متلازمة الضائقة التنفسية الحادة - وهي إحدى مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا.