عدد الإصابات بفيروس كورونا في #الهند يتجاوز 200 ألف

صورة أرشيفية

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 10:48 03/06/2020 حدث بتاريخ: 10:49 03/06/2020

أظهرت الأرقام الرسمية اليوم الأربعاء أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في الهند تجاوز 200 ألف وأن ثاني أكبر دول العالم من حيث عدد السكان قد لا تبلغ ذروة الجائحة إلا بعد أسابيع.

وقالت وزارة الصحة إن عدد الإصابات في البلاد قفز بواقع 8909 مقارنة باليوم السابق في واحدة من أعلى الزيادات اليومية المسجلة ليرتفع الإجمالي إلى 207615.

وقالت نيفيديتا جوبتا من مجلس الأبحاث الطبية الهندي الذي تديره الحكومة "إننا بعيدون جدا عن الذروة". وكان مسؤولو الحكومة قد قالوا إن أعداد الإصابات قد تبدأ في التراجع في وقت لاحق هذا الشهر أو في يوليو تموز.

وأودى المرض بحياة 5815 شخصا في الهند حتى الآن.

وهناك ست دول أخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا والبرازيل، سجلت عددا أكبر من الحالات، كما أن معدل الوفيات في الهند منخفض نسبيا.

لكن الإصابات في الهند آخذة في الارتفاع فيما أنهت السلطات تدابير صارمة للعزل العام فرضتها على السكان البالغ عددهم نحو 1.3 مليار نسمة في مارس آذار.

وقد أدى الإغلاق إلى توقف عجلة الاقتصاد وترك عشرات الآلاف بلا عمل.

ويقول مسؤولو الصحة إنه مع استئناف خدمات القطارات والحافلات يعود العمال الوافدون من بؤر تفشي الفيروس في مومباي ودلهي إلى منازلهم في المناطق النائية حيث بدأت معدلات العدوى في الارتفاع.

ومع ذلك قالت جوبتا إنه مقارنة بعدد السكان أبلت الهند بلاء حسنا في التعامل مع المرض. وأضافت "لقد كانت إجراءاتنا الوقائية فعالة جدا. نحن في وضع أفضل بكثير من دول أخرى".