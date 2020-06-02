وزارة الدفاع الأمريكية ترفع التأهب الأمني في البنتاغون والقواعد العسكرية قرب واشنطن بسبب الاحتجاجات

مقر وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"

كتب بواسطة: %s روسيا اليوم المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 20:41 02/06/2020 حدث بتاريخ: 20:42 02/06/2020

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم الثلاثاء، رفع مستوى التأهب الأمني في البنتاغون والقواعد العسكرية الواقعة قرب العاصمة واشنطن في ظل الاحتجاجات المستمرة.

وأفادت الوزارة، حسبما نقلته وكالة "رويترز"، بارتفاع درجة تأهب القوات المكلفة بحماية مقرها في مبنى البنتاغون الواقع في ولاية فيرجينيا والقواعد العسكرية قرب دائرة كولومبيا التي تحتضن العاصمة واشنطن.

وفي غضون ذلك، ذكرت قيادة الحرس الوطني أن 18 ألف عنصر من قواته تم إشراكهم حتى الآن للتعامل مع الاحتجاجات في 29 ولاية أمريكية.

وأعلنت عن إرسال 1.5 ألف مقاتل إضافي للحرس الوطني إلى العاصمة الأمريكية من ولايات أخرى لتعزيز القوات المنتشرة في المدينة.

كما أكدت أنه لم يتم حتى الآن إشراك أي قوات عسكرية لفض الاحتجاجات والتعامل مع الاضطرابات في واشنطن، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن هناك وحدات على درجة مرتفعة من التأهب، خارج دائرة كولومبيا وهي على استعداد للتدخل.

وتشهد المدن الأمريكية، ومن بينها العاصمة واشنطن، احتجاجات واسعة مستمرة ضد عنف قوات الأمن والعنصرية أشعلها مقتل المواطن من أصول إفريقية، جورج فلويد، جراء عملية القبض عليه بطريقة خشنة من قبل عناصر شرطة في مينيابوليس يوم 25 مايو.