رئيس الصين يدعو لزيادة متابعة الأمراض غير معروفة الأسباب

الرئيس الصيني شي جين بينغ

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 16:33 02/06/2020 حدث بتاريخ: 16:35 02/06/2020

نقل التلفزيون الصيني الرسمي عن الرئيس شي جين بينغ قوله إن بلاده بحاجة لزيادة متابعة الأمراض غير معروفة الأسباب والوقائع غير المعتادة في مجال الصحة العامة.

وأضاف في اجتماع مائدة مستديرة مع خبراء وباحثين اليوم الثلاثاء أن المهمة العاجلة الآن هي تحسين نظم الرقابة على الأمراض المعدية والأحداث الطارئة في قطاع الصحة.

وأشار إلى أن نظام المتابعة يحتاج لأن يتسم بمزيد من الحساسية والدقة وأنه ينبغي تعزيز القدرة على التحليل وإصدار الأحكام في وقت مناسب.

وقال إن الصين ستعزز البحث والتطوير للتوصل لعلاجات جديدة في مجال الطب التقليدي الصيني.