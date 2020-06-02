مقتل 7 مدنيين في انفجار بشمال أفغانستان

صورة أرشيفية

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 13:36 02/06/2020 حدث بتاريخ: 14:17 02/06/2020

أعلن مسؤولون محليون اليوم الثلاثاء، مقتل سبعة مدنيين على الأقل، في انفجار عبوة ناسفة على جانب الطريق بإقليم قندوز شمالي أفغانستان.

وقال متحدث باسم حاكم الاقليم في حديث لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن هناك ستة أشخاص آخرين أصيبوا في الحادث، بعد أن تعرضت دراجتهم النارية للانفجار مساء أمس الاثنين في منطقة خان آباد بالاقليم.

وجميع الضحايا هم شباب من إقليم بدخشان، كانوا عمال في أراضي زراعية بقندوز.

ويقول المسؤولون المحليون إن المنطقة تخضع لسيطرة جماعة طالبان.

ويشار إلى أن الجماعة المسلحة لديها تواجد قوي في الكثير من أنحاء الإقليم، وقد شنت عددا من الهجمات العينفة على قوات الأمن الأفغانية هناك خلال الأسابيع الأخيرة.

وقام كل من طالبان والحكومة الأفغانية بالتقليل من حدة التوتر العسكري بينهما بعد وقف إطلاق النار خلال فترة عطلة عيد الفطر التي استمرت لثلاثة أيام.