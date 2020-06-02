السلطات التركية تلقي القبض على 3 أجانب بشبهة الانتماء لداعش

صورة أرشيفية

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 11:22 02/06/2020 حدث بتاريخ: 11:23 02/06/2020

ألقت السلطات التركية اليوم الثلاثاء القبض على ثلاثة أشخاص أجانب للاشتباه في انتمائهم لتنظيم داعش.

وذكرت وكالة "الأناضول" التركية أن فرقا من فرع مكافحة الإرهاب في مديرية أمن ولاية قيصري نفذت عملية أمنية متزامنة "أسفرت عن توقيف ثلاثة أشخاص يحملون الجنسية السورية، كانوا قد انخرطوا في أنشطة ضمن التنظيم الإرهابي في سورية".

كما ضبطت قوات الأمن مواد رقمية كانت في أماكن إقامة المتهمين.

تجدر الإشارة إلى أن تنظيم داعش كان أعلن مسؤوليته عن تنفيذ عدد من العمليات الإرهابية في تركيا خلال السنوات الماضية، أسفرت عن مقتل وإصابة المئات.

وكان آخر هجوم كبير ينفذه التنظيم في تركيا قد وقع ليلة رأس السنة في 2017 واستهدف ملهى ليليا في إسطنبول وتسبب في مقتل 39 شخصا وإصابة 79 آخرين.