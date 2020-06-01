إيران تسجل 81 وفاة و 2979 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

صورة أرشيفية

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 14:44 01/06/2020 حدث بتاريخ: 15:06 01/06/2020

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الاثنين ارتفاع عدد حالات الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 7878 حالة، بعد تسجيل 81 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وصرح المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور اليوم بأن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 154 الفا و 445 حالة، بعد تسجيل 2979 حالة إصابة جديدة.

ولفت إلى أن 2578 من المصابين في وضع صحي حرج.

كما أعلن جهانبور أن عدد المتعافين تجاوز 121 ألفا، وفقا لما نقلته عنه وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا).