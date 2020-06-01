الكرملين: بوتين "يؤيد الحوار" بعد اقتراح ترامب دعوة روسيا لقمة السبع

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 14:01 01/06/2020 حدث بتاريخ: 14:09 01/06/2020

قال الكرملين اليوم الاثنين إنه يحتاج إلى معرفة المزيد من التفاصيل قبل الرد على اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعوة روسيا لحضور قمة مجموعة الدول الصناعية السبع لكن الرئيس فلاديمير بوتين يدعم الحوار بشأن هذا الأمر.

وقال ترامب يوم السبت إنه سيؤجل قمة مجموعة السبع التي كان يأمل في عقدها الشهر المقبل حتى سبتمبر أيلول أو ما بعد ذلك وتوسيع قائمة المدعوين لتشمل أستراليا وروسيا وكوريا الجنوبية والهند.

وقال ديميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين إنه لم يتضح ما إذا كان الاقتراح رسميا وإن موسكو تحتاج لمعرفة المزيد عن القمة المقترحة، بما في ذلك فحوى جدول الأعمال، قبل الرد.