المتظاهرون يشعلون الحرائق بالقرب من البيت الأبيض

صورة أرشيفية

كتب بواسطة: %s سبوتنيك المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 11:41 01/06/2020 حدث بتاريخ: 11:41 01/06/2020

أشعل متظاهرون بعض الحرائق بالقرب من البيت الأبيض، اليوم الاثنين، احتجاجا على مقتل المواطن الأمريكي من أصل أفريقي، جورج فلويد، على يد الشرطة في ولاية مينيسوتا.

وقام المتظاهرون بتكديس لافتات الطرق والحواجز البلاستيكية وأشعلوا النار في وسط شارع "إتش".

فيما سحب بعضهم علما أمريكيا من مبنى مجاور وألقوا به في الحريق، كما قام آخرون بإلقاء فروع أشجار داخل النيران، وفقا لوكالة أسوشيتد برس.

كما تم استدعاء جميع عناصر الحرس الوطني الخاص بالعاصمة واشنطن والمقدر عددهم بـنحو 1200 جندي.

ويظهر مقطع فيديو متداول على موقع تويتر، متظاهرين يقفون في حديقة قرب البيت الأبيض ويشعلون عدة حرائق، بينما تقوم الشرطة بإلقاء قنابل الغاز المسيل للدموع.

وأيضا قام المتظاهرون بإحراق عدد من السيارات في مناطق محيطة بالبيت الأبيض.

وظهر في أحد الفيديوهات رجل يرتدي ملابس شخصية "بات مان" السينمائية الشهيرة بينما يقوم المتظاهرون بالهتاف له وسط تصاعد الدخان من الحرائق المشتعلة.

كانت عمدة العاصمة الأمريكية واشنطن، موريل باوزر، فرضت حظر تجول على مستوى المدينة من الساعة 11 مساء إلى السادسة صباحا "بالتوقيت المحلي"، فضلا عن استدعائها للحرس الوطني لدعم الشرطة، وذلك بعد أن شهدت العاصمة احتجاجات حاشدة وأعمال تخريب ونهب لليوم الثاني على التوالي ليل السبت.

ومع تصاعد التوتر في كثير من أنحاء البلاد أعلن الرئيس الأمريكي عن استعداد قوات الجيش للتدخل سريعا لردع الاضطرابات المصحوبة بأعمال عنف تجاه المتظاهرين.

ودعا ترامب السلطات المحلية في الولايات إلى أن تكون أكثر صرامة في التعامل معهم، مهددا باستخدام "القوة العسكرية غير المحدودة" في حال اقتضت الضرورة ذلك.

توفي فلويد (46 عاما) يوم الاثنين الماضي، بعد القبض عليه من قبل شرطة مينيابوليس، وازداد الغضب العام بعد ظهور مقطع فيديو يظهر ضابطا يجثو على عنقه.

منذ ذلك الحين، انتشرت الاحتجاجات في أغلب الولايات الأمريكية ضد وحشية الشرطة، وتم فرض حظر تجول في أغلب الولايات الكبيرة مثل العاصمة واشنطن وكاليفورنيا وفيرجينيا، كما تم استدعاء الحرس الوطني.