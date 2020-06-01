الصين تسجل 16 إصابة بكورونا قادمة من الخارج ولا إصابات محلية

صورة أرشيفية

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 10:54 01/06/2020 حدث بتاريخ: 10:55 01/06/2020

ذكرت لجنة الصحة الوطنية الصينية اليوم الاثنين أن البر الرئيسي الصيني سجل 16 حالة وافدة جديدة مصابة بكورونا يوم أمس، دون تسجيل حالات عدوى محلية بالفيروس.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن اللجنة أن من بين الحالات الـ16، تم الإبلاغ عن 11 حالة في مقاطعة سيتشوان وثلاث حالات في منطقة منغوليا ذاتية الحكم وحالتين في مقاطعة قوانغدونغ.

ولم يتم الإبلاغ عن حالات وفاة جديدة من جراء الفيروس.

وحتى يوم أمس، سجلت الصين 83 ألف و17 إصابة مؤكد بالفيروس، من بينها 76 حالة لا تزال تخضع للعلاج، بينما تعافت 78 ألف و307 حالة.

وفقا لبيانات لجنة الصحة فقد سجلت الصين 4634 وفاة من جراء الإصابة بالفيروس.