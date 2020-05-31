رئيس الوزراء الإسباني يعلن تمديد حال التأهب حتى 21 يونيو

رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 17:00 31/05/2020 حدث بتاريخ: 17:23 31/05/2020

أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز الأحد "تمديداً أخيراً" حتى 21 حزيران/يونيو لحال التأهب التي تسمح بتقييد حركة الأشخاص خلال فترة رفع العزل التدريجي في البلاد.

وقال رئيس الوزراء الاشتراكي في مؤتمر صحافي "لا نزال بحاجة إلى تمديد أخير لمدة 15 يوماً لحال التأهب" التي كان يُفترض أن تنتهي في السابع من حزيران/يونيو، مشيراً إلى أن البلاد "على وشك الوصول إلى برّ الأمان" عبر الخروج من العزل بالكامل.

ويُفترض أن يصادق مجلس النواب الأربعاء على هذا التمديد لأسبوعين، وهو السادس منذ بداية العزل. ويمكن أن تعوّل حكومة الأقلية على امتناع حزب كاتالوني انفصالي عن التصويت وعلى دعم القوميين الباسك، الذين أبرم رئيس الوزراء الاشتراكي اتفاقات معهم السبت.

منتصف أيار/مايو، حاول سانشيز تمديد هذا التدبير الاستثنائي لمدة شهر حتى نهاية حزيران/يونيو إلا أنه أُرغم على خفض طلبه إلى أسبوعين لتأمين دعم حزب ليبرالي في البرلمان.

وسمحت حال التأهب التي أُعلنت في 14 آذار/مارس، للحكومة بتعزيز صلاحياتها في بلد تسوده اللامركزية وبالحدّ من تحركات الأشخاص أثناء العزل الأكثر تشدداً في العالم وحالياً خلال فترة رفع العزل التدريجي.

وإسبانيا بين الدول الأكثر تضرراً جراء الوباء بتسجيلها أكثر من 27 ألف وفاة. وقد بدأت في الأسابيع الأخيرة عملية رفع اجراءات العزل على مراحل والتي يُفترض أن تنتهي أواخر حزيران/يونيو أو في أبعد تقدير مطلع تموز/يوليو، بحسب المناطق.

وحتى انتهاء الإغلاق، لا يحق لسكان إسبانيا الخروج من مناطقهم.