ألمانيا تعتبر قطع واشنطن العلاقة مع منظمة الصحة "انتكاسة خطيرة للصحة العالمية"

وزير الصحة الالماني ينز سبان

كتب بواسطة: %s ا ف ب المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 12:07 30/05/2020 حدث بتاريخ: 12:07 30/05/2020

اعتبر وزير الصحة الألماني ينس سبان أن قطع الولايات المتحدة علاقتها مع منظمة الصحة العالمية يشكل "انتكاسة خطيرة للصحة العالمية".

وبعدما أشار إلى ضرورة إصلاح الهيئة الدولية، أكد الوزير الألماني في تغريدة على "تويتر"، أن على الاتحاد الأوروبي "الالتزام بشكل أكبر" ماليا بعد إعلان الرئيس دونالد ترامب قطع كل الجسور مع منظمة الصحة العالمية التي يتهمها بمحاباة بكين.

واعتبر ينس أنه "حتى يكون لها مستقبل، تحتاج منظمة الصحة العالمية إلى إصلاحات".

وشدد على أن تعزيز دور الاتحاد الأوروبي في المنظمة هو أحد أولويات ألمانيا التي تتسلم الرئاسة الدورية للتكتّل في الأول من تموز/يوليو.

وأعلن الرئيس الأميركي الجمعة "وضع حدّ للعلاقة" بين بلده ومنظمة الصحة العالمية التي يتهمها منذ ظهور الوباء بالتساهل المفرط مع الصين، حيث ظهر الفيروس في كانون الأول/ديسمبر قبل أن ينتشر في العالم.

وقال ترامب للصحافة إن الولايات المتحدة التي تمثل تقليديا أكبر ممول للمنظمة الأممية، ستقوم بـ"إعادة توجيه هذه الأموال الى احتياجات أخرى ملحة في مجال الصحة العامة في العالم".