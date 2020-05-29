الصين تحذر في الأمم المتحدة بان أي محاولة للتدخل في شؤونها الداخلية "مصيرها الفشل"

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 21:16 29/05/2020 حدث بتاريخ: 21:16 29/05/2020

حذر السفير الصيني لدى الأمم المتحدة جانغ جون خلال جلسة افتراضية غير رسمية لمجلس الأمن الدولي الجمعة من أن أي "محاولة لاستخدام هونغ كونغ من أجل التدخل في الشؤون الداخلية للصين مصيرها الفشل".

وحض الدبلوماسي خلال هذه الجلسة المنعقدة بطلب من واشنطن ولندن بشأن القانون حول الأمن القومي المثير للجدل الذي تريد بكين تطبيقه في هونغ كونغ "الولايات المتحدة وبريطانيا على وقف توجيه اتهامات لا أساس لها ضد الصين" كما جاء في بيان للبعثة الدبلوماسية الصينية.