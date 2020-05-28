الشرطة لن تتخذ إجراءات ضد مستشار رئيس وزراء بريطانيا

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 16:25 28/05/2020 حدث بتاريخ: 17:13 28/05/2020

نقلت صحيفة تليجراف عن الشرطة البريطانية أن دومينيك كامينجز كبير مستشارى رئيس الوزراء بوريس جونسون انتهك إجراءات العزل العام المفروضة بسبب فيروس كورونا المستجد، لكنه كان انتهاكا بسيطا وبالتالي لن تتخذ ضده مزيدا من الإجراءات.

وقالت تليجراف "خلص تحقيق أجرته شرطة دورهام أن دومينيك كامينجز انتهك قواعد العزل العام عندما قام برحلة لمسافة 50 ميلا إلى قلعة برنارد"، مضيفة أن الشرطة "قالت إنها لن تتخذ أى إجراء إضافي ضد كامينجز".

وفي وقت لاحق من اليوم الخميس قال متحدث باسم داوننج ستريت "رئيس الوزراء أوضح أنه يعتقد أن السيد كامينجز تصرف بعقلانية وبشكل قانوني في ظل كل المعطيات والظروف وهو يرى أن هذه القضية قد أغلقت".