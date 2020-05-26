شرطة البرازيل تداهم مقر إقامة حاكم ريو وسط تحقيق فساد له علاقة بتفشي كورونا

رجال شرطة أمام مقر إقامة حاكم ريو دي جانيرو يوم الثلاثاء

كتب بواسطة: %s وكالات المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 23:58 26/05/2020 حدث بتاريخ: 22:12 26/05/2020

داهمت الشرطة الاتحادية البرازيلية يوم الثلاثاء مقر إقامة ويلسون ويتزل حاكم ريو دي جانيرو في إطار تحقيق فساد مرتبط بتفشي مرض كوفيد-19 لتستهدف بذلك أحد الخصوم السياسيين للرئيس جايير بولسونارو فيما يجتاح المرض الناجم عن فيروس كورونا البلاد.

وقال مصدران وبيان من الشرطة الاتحادية إن أوامر التفتيش تأتي في إطار تحقيق في مزاعم فساد تتعلق باستغلال المال العام المخصص لمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد. وقال أحد المصدرين إنه لم تصدر أوامر اعتقال.

وقال ويتزل في بيان إنه برئ واتهم بولسونارو ”بالتدخل“ في التحقيق. وقال إنه ”مندهش وغاضب“ لرؤية منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تشير إلى أن حلفاء الرئيس في البرلمان كان لديهم علم مسبق بالعملية مما يشير إلى تسريب ”وتلفيق“ روايات غير حقيقية عنه.

وقال بولسونارو للصحفيين في برازيليا ”أتقدم بالتهنئة للشرطة الاتحادية... لقد علمت بالنبأ من الإعلام“.

وويتزل هو الأحدث في صف طويل من حكام ولاية ريو الذين اتُهموا بالفساد، وكان حليفا لبولسونارو لكنه تحول إلى خصمه. واختلف الاثنان في الأسابيع الأخيرة على كيفية التصدي للجائحة ويرى بولسونارو في ويتزل منافسا له في الانتخابات.

وداهمت الشرطة المقر السكني الرسمي لحاكم ريو وكذلك منزل ويتزل الشخصي الذي يقع في أحد أحياء المدينة.