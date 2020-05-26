الاتحاد الأوروبي: حملة البحث عن علاج ولقاح للكورونا جمعت أكثر من 10 مليارات

صورة أرشيفية

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 15:03 26/05/2020 حدث بتاريخ: 15:04 26/05/2020

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لين اليوم الثلاثاء إن الحملة العالمية لتمويل الأبحاث الرامية للتوصل لأدوية ولقاحات واقية من مرض كوفيد-19 جمعت حتى الآن 9.5 مليار يورو (10.4 مليار دولار).

وأضافت على تويتر "نتيجة عظيمة.. الوصول لأول مرحلة مهمة في سباق التعهدات العالمية الذي تقوده المفوضية الأوروبية".

وكانت حملة التمويل، التي نأت الولايات المتحدة بنفسها عنها، قد جمعت ثمانية مليارات دولار من زعماء عالميين ومؤسسات أخرى في الرابع من مايو أيار عندما تم إطلاقها.