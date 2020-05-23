روحاني: إيران سترد إذا سببت أمريكا أي متاعب للناقلات المتجهة إلى فنزويلا

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 19:44 23/05/2020 حدث بتاريخ: 15:49 23/05/2020

ذكرت وكالة مهر للأنباء الإيرانية شبه الرسمية أن الرئيس حسن روحاني قال يوم السبت إن بلاده سترد إذا سببت الولايات المتحدة أي متاعب للناقلات التي تحمل الوقود الإيراني إلى فنزويلا.

ونقلت الوكالة عن روحاني قوله في اتصال هاتفي مع أمير قطر ”إذا تعرضت ناقلاتنا في منطقة البحر الكاريبي أو في أي مكان في العالم لأي متاعب من قبل الأمريكيين، فإنهم سيواجهون في المقابل متاعب أيضا“.

وتشير بيانات رفينيتيف أيكون لتتبع السفن إلى أن خمس ناقلات تحمل وقودا إيرانيا لفنزويلا التي تعاني من شح الوقود تقترب من البحر الكاريبي ومن المتوقع وصول أولها إلى مياهها يوم الأحد.