روحاني: إيران تعيد فتح الأماكن الدينية والثقافية

الرئيس الإيراني حسن روحاني

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 15:50 23/05/2020 حدث بتاريخ: 15:23 23/05/2020

استعدت إيران يوم السبت لإعادة فتح الأعمال والأماكن الدينية والثقافية، وذلك مع تخفيف القيود المفروضة لاحتواء جائحة فيروس كورونا.

وقال الرئيس حسن روحاني للتلفزيون الرسمي إن المتاحف والأماكن التاريخية ستعيد فتح أبوابها يوم الأحد بالتزامن مع الاحتفال بعيد الفطر.

وسيعاد فتح الأضرحة، التي كان بعضها بؤرا للجائحة في إيران، يوم الاثنين.

كان روحاني قد قال الأسبوع الماضي إن الأضرحة ستفتح أبوابها لمدة ثلاث ساعات في الصباح وثلاث ساعات بعد الظهر، وستظل بعض الأماكن في الأضرحة مغلقة مثل الممرات الضيقة.

وسيعود جميع العاملين في الدولة إلى أعمالهم يوم السبت المقبل.

وقال روحاني ”يمكننا القول إننا تجاوزنا المراحل الثلاث فيما يتعلق بفيروس كورونا“.

وتقول بيانات وزارة الصحة إن أكثر من 7000 توفوا حتى الآن في إيران في الجائحة، وزاد عدد المصابين على 130 ألف حالة.