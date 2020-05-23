البرازيل تقفز إلى المركز الثاني في عدد الإصابات العالمية بكورونا بعد أمريكا

الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 15:14 23/05/2020 حدث بتاريخ: 15:15 23/05/2020

قالت وزارة الصحة إن البرازيل أصبحت ثاني أكبر بؤرة لحالات الإصابة بفيروس كورونا في العالم بعد الولايات المتحدة بعد تأكيدها إصابة 330890 شخصا بالفيروس متجاوزة بذلك روسيا.

وأضافت الوزارة أن البرازيل سجلت 1001 حالة وفاة يومية بكورونا يوم الجمعة ليصل مجمل عدد حالات الوفاة إلى 21048 حالة.

وفي ساو باولو،أكثر المدن تضررا من كورونا في البرازيل، أظهر مقطع مصور من الجو صفوفًا من قطع الأراضي المفتوحة في مقبرة فورموزا مع محاولتها مواكبة الطلب.

ويواجه الرئيس جايير بولسونار المنتمي لأقصى اليمين انتقادات على نطاق واسع بسبب أسلوب معالجته للتفشي كما أنه أيضا محور أزمة سياسية متفاقمة.

وأشارت استطلاعات الرأي إلى تراجع شعبية بولسونارو، الضابط السابق في الجيش، والتي تضررت بسبب المعارضة لإجراءات التباعد الاجتماعي ودعم عقار الكلوروكين الذي لا يحظى بموافقة لعلاج كورونا والخلافات مع مسؤولي الصحة العامة المحنكين.

ومن المرجح أن يكون العدد الحقيقي لحالات الوفاة أكبر مما تشير اليه الاحصاءات نظرا لبطء البرازيل في تعزيز عملية الاختبارات.وتسارعت وتيرة التفشي. وتجاوزت البرازيل يوم الاثنين بريطانيا لتصبح ثالث أكبر بلد به حالات إصابة بكورونا.

وتجاوزت البرازيل روسيا يوم الجمعة ولكن من غير المرجح أن تتجاوز الولايات المتحدة قريبا. ويوجد بالولايات المتحدة أكثر من 1.5 مليون إصابة.ومنذ بدء تفشي الفيروس استقال وزيران للصحة بعد أن ضغط عليهما بولسونارو للترويج للاستخدام المبكر لأدوية مضادة للملاريا مثل الكلوروكين والهيدروكسي كلوروكوين.

واستقال أيضا العديد من خبراء الصحة العامة البارزين.

وحل محلهم عسكريون.