العفو الدولية: مشروع قانون الأمن القومي الصيني يهدد بشكل مباشر الحريات في هونج كونج

منظمة العفو الدولية

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 17:27 22/05/2020 حدث بتاريخ: 16:02 22/05/2020

ذكرت منظمة العفو الدولية الحقوقية أن مقترح الصين بسن مشروع قانون الأمن القومي في هونج كونج يشكل تهديدا مباشرا لحريات المواطنين في المنطقة التي تتمتع بالحكم شبه الذاتي .

وقال نائب المدير الإقليمي بالمنظمة جوشوا روزنزويج: "اعتنقت حكومة هونج كونج بشكل تدريجي تعريف البر الرئيسي المبهم والشامل لـ/الأمن القومي/ لتقييد حرية تكوين جمعيات والتعبير والحق في التجمع السلمي".

ويستهدف مشروع القانون المقترح اليوم الجمعة الانفصاليين والنشاط التخريبي والتدخل الأجنبي والإرهاب وهي الاتهامات التي يقول روزنزويج أن بكين تستخدمها لقمع المعارضين.

وقال: "تسيء الصيني بشكل دوري استخدام إطار عمل الأمن القومي الخاص بها كذريعة لاستهداف نشطاء حقوق الإنسان والقضاء على كل اشكال المعارضة. ويبعث هذا القانون المقترح الخطير أوضح رسالة مفادها أنها (الصين) ترغب في فعل الشيء نفسه في هونج كونج وفي أقرب وقت ممكن".ِ