الصين تعتزم فرض تشريع جديد للأمن في هونج كونج وترامب يحذر من رد قوي

تشانغ يه سوي المتحدث باسم المجلس التشريعي الصيني

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 2:15 22/05/2020 حدث بتاريخ: 23:29 21/05/2020

قال مسؤول صيني يوم الخميس إن من المقرر أن تفرض الصين تشريعا جديدا للأمن القومي على هونج كونج بعد الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية العام الماضي، مما دفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتحذير من أن بلاده سترد ”بقوة كبيرة“ على محاولة السيطرة بشكل أكبر على المستعمرة البريطانية السابقة.

وقد يشعل الإجراء الصيني احتجاجات جديدة في هونج كونج التي تتمتع بحريات كثيرة لا يُسمح بها في البر الرئيسي، وذلك بعد مظاهرات في عام 2019 شهدت في كثير من الأحيان أعمال عنف دفعتها إلى اضطرابات هي الأسوأ منذ عودتها إلى حكم بكين في عام 1997.

وقال ترامب، الذي كثف توجيه الانتقادات للصين فيما يسعى للفوز بولاية رئاسية جديدة في انتخابات نوفمبر تشرين الثاني، للصحفيين في البيت الأبيض ”لا يعلم أحد بعد“ تفاصيل خطة الصين.

وأضاف دون الخوض في تفاصيل ”إذا طُبقت فسنتعامل مع الأمر بقوة كبيرة“.

وقال تشانغ يه سوي المتحدث باسم المجلس التشريعي الصيني ”في ضوء الظروف والاحتياجات الجديدة، يمارس المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني سلطته الدستورية“ لوضع إطار تشريعي جديد وآلية لفرض القانون لضمان الأمن القومي في هونج كونج.

وأضاف في تصريحاته التي جاءت عشية بدء اجتماعات الدورة السنوية للمجلس، أنه سيتم الكشف عن تفاصيل أخرى يوم الجمعة.

وذكرت وسائل إعلام في هونج كونج أن التشريع سيحظر الانفصال والإرهاب وجميع الأنشطة التحريضية التي تهدف إلى إسقاط الحكومة المركزية وأي تدخل خارجي في المركز المالي.

ونُشرت بالفعل دعوات على الإنترنت تحث الناس على التجمع للاحتجاج مساء يوم الخميس وشوهد العشرات يرددون شعارات مؤيدة للديمقراطية في مركز تسوق بينما وقف أفراد شرطة مكافحة الشغب بالقرب منهم.