نقل رئيس الشيشان رمضان قديروف إلى مستشفى بموسكو لإصابته المحتملة بفيروس كورونا

الرئيس الشيشاني رمضان قديروف

كتب بواسطة: %s ا ف ب المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 1:15 22/05/2020 حدث بتاريخ: 23:13 21/05/2020

ذكرت مصادر طبية وإعلامية روسية أن الرئيس الشيشاني رمضان قديروف قد نقل بالطائرة الخميس إلى مستشفى في موسكو، بعد الاشتباه في إصابته بفيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أن حالته "مستقرة".

أودع الرئيس الشيشاني رمضان قديروف (43 عاما) مستشفى في موسكو الخميس على خلفية الاشتباه بإصابته بوباء كوفيد-19، وفق ما أفادت وكالات أنباء روسية.

وأفاد مصدر طبي لوكالة تاس الحكومية "نقل رمضان قديروف بالطائرة إلى موسكو، نشتبه في (إصابته) بفيروس كورونا المستجد. هو الآن موجود تحت مراقبة أطباء"، وتابع أن حالته "مستقرة".

وتحدثت وكالتا ريا نوفوستي وإنترفاكس أيضا عن إيداع "رئيس جمهورية الشيشان الروسية مستشفى في موسكو يوم الخميس".