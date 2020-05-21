ترامب يهدد الصين برد فعل قوي إذا ما أقرت قانونا يحظر الاحتجاجات في هونغ كونغ

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

كتب بواسطة: %s روسيا اليوم المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 20:32 21/05/2020 حدث بتاريخ: 20:33 21/05/2020

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة سيكون لها رد فعل قوي إذا ما مضت الصين قدما في إقرار قانون يحظر الاحتجاجات في هونغ كونغ.

واقترحت الصين قوانين جديدة للأمن القومي في هونغ كونغ، بهدف منع الاحتجاجات والمشاركة فيها، في خطوة يعتقد أنها رد على المظاهرات الحاشدة المناهضة للحكومة في العام الماضي.

وأفادت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" بأن مشروع القانون سيمنع الانفصال والتدخل الأجنبي والإرهاب وجميع الأنشطة التحريضية التي تهدف إلى الإطاحة بالحكومة المركزية وأي تدخل خارجي في المستعمرة البريطانية السابقة.

وتعرف العلاقات الصينية الأمريكية توترا إثر تفشي فيروس كورونا، حيث قال ترامب إن بكين تتحمل مسؤولية "القتل الجماعي في العالم" بسبب الجائحة.

وسبق لترامب أن وجه انتقادات حادة للصين، واتهمها بـ"تضليل" المجتمع الدولي بشأن بدء تفشي فيروس كورونا المستجد، وهدد الرئيس الأمريكي مرارا بمعاقبة الجانب الصيني، رغم تأكيدات منظمة الصحة العالمية أن بكين أظهرت شفافية كبيرة في التعامل مع هذه القضية.