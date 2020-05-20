فرنسا تحذر إسرائيل من الضم الجزئي للضفة الغربية

وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 19:46 20/05/2020 حدث بتاريخ: 19:46 20/05/2020

قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان يوم الأربعاء إن قيام إسرائيل بضم الضفة الغربية جزئيا سيمثل انتهاكا خطيرا وإن فرنسا تعمل مع شركاء أوروبيين للتوصل إلى خطة تحرك مشتركة لمنع ذلك والرد عليه في حال أقدمت عليه إسرائيل.

وقال لو دريان خلال اجتماع برلماني ”على مدى الأيام القليلة الماضية عقدنا عدة مؤتمرات بالفيديو مع زملاء أوروبيين... بهدف اتخاذ قرار بشأن إجراء مشترك للمنع والرد في نهاية المطاف إذا اتخذ مثل هذا القرار“.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن حكومته ستبدأ مناقشات في يوليو تموز بشأن بسط السيادة الإسرائيلية على المستوطنات اليهودية وغور الأردن في الضفة الغربية، طبقا لما ورد بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط.