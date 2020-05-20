إيران تسجل 64 وفاة و 2346 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

صورة أرشيفية

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 16:23 20/05/2020 حدث بتاريخ: 15:28 20/05/2020

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الأربعاء ارتفاع عدد حالات الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 7183 حالة، بعد تسجيل 64 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وصرح المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور اليوم بأن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 126 ألفا و 949 حالة، بعد تسجيل 2346 حالة إصابة جديدة.

ولفت إلى أن 2673 من المصابين في وضع صحي حرج.

كما أعلن جهانبور أن عدد المتعافين ارتفع إلى 98 ألفا و808 حالة، وفقا لما نقلته عنه وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا).