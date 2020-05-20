قوات الوفاق الليبية: دمرنا 3 منظومات دفاع جوي روسية

صورة أرشيفية

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 14:36 20/05/2020 حدث بتاريخ: 13:31 20/05/2020

أعلنت قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية ، المعترف بها دوليا ، أن سلاح الجو والمدفعية الثقيلة التابعة لها نجحت اليوم الأربعاء في استهداف وتدمير ثلاث منظومات دفاع جوي روسية من نوع "بانتستر".

وقال المتحدث باسم قوات الوفاق عقيد طيار محمد قنونو ، عبر حسابه بموقع "تويتر" اليوم إن "منظومتين تم تدميرهما في مدينة ترهونة، فيما دمرت الثالثة في منطقة الوشكة غرب سرت".

وأوضح قنونو أن سلاح الجو التابع لهم يواصل عمليات الرصد والاستطلاع في سماء ترهونة وفقا للخطط العسكرية لغرفة العمليات.

وتعتبر "بانتستر" إحدى منظومات الدفاع الجوي الروسية المتطورة، ونجحت قوات الوفاق خلال المدة الماضية في تدمير بعضها في قاعدة الوطية الجوية، وجنوب سرت، كما تمكنت من السيطرة على إحدى المنظومات بعد فرض سيطرتها على الوطية أمس الأول الإثنين.

على صعيد أخر ، قتل ثلاثة مقاتلين تابعين لقوات حكومة الوفاق الوطني صباح اليوم وأصيب 19 آخرون، حسبما نشرت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي موالية لحكومة الوفاق .

جاء ذلك بعد نشوب اشتباكات صباح اليوم بين قوات الوفاق وقوات المشير خليفة حفتر ( قائد ما يسمى الجيش الوطني الليبي ) في بلدة "الأصابعة" بجبل نفوسة "120 كيلومتر جنوب غرب طرابلس".

تأتي هذه الاشتباكات بعد يومين من دخول قوات الوفاق بلدتي "بدر" و"تيجي" القريبتين من قاعدة الوطية الجوية التي سيطرت عليها قوات الوفاق قبل يومين .

وكان المتحدث باسم عملية بركان الغضب التي تقود المعارك لصالح حكومة الوفاق قد صرح لوكالة الأنباء الألمانية بنيتهم فرض السيطرة على مدن وقرى المنطقة الغربية، ومن ضمنها بلدة الأصابعة التي عرفت بتأييدها لنظام معمر القذافي.