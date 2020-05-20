بعد التحذير الأمريكي.. إيران تقول إنها ستواصل أنشطتها في الخليج

صورة أرشيفية

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 13:48 20/05/2020 حدث بتاريخ: 13:30 20/05/2020

قالت وكالة أنباء الطلبة اليوم الأربعاء إن البحرية الإيرانية ستواصل مهامها الاعتيادية في الخليج وذلك بعد يوم من تحذير البحرية الأمريكية للبحارة في الخليج بالبقاء بعيدا عن سفنها.

ونسبت الوكالة إلى مسؤول عسكري قوله "ستواصل الوحدات البحرية للجمهورية الإسلامية الإيرانية في الخليج وخليج عمان مهامها الاعتيادية وفقا للمبادئ المهنية كما كان الوضع في الماضي".

وصدر التحذير الأمريكي للبحارة بعد تلويح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشهر الماضي بإطلاق النار على أي سفن إيرانية تضايق سفن البحرية الأمريكية.

وقالت القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية، ومقرها البحرين، في بيان إن الهدف من الإشعار هو "تعزيز السلامة وتقليل الغموض والحد من مخاطر سوء التقدير".

ويأتي هذا الإشعار في أعقاب حادثة وقعت الشهر الماضي عندما اقتربت 11 سفينة إيرانية من سفن البحرية وقوات خفر السواحل الأمريكية في الخليج، وهو ما وصفه الجيش الأمريكي بالسلوك "الخطير والاستفزازي".

وتفاقم التوتر بين طهران وواشنطن منذ عام 2018 عندما انسحب ترامب من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران وست قوى عالمية وأعاد فرض العقوبات التي كبلت اقتصاد الجمهورية الإسلامية.

كان قائد الحرس الثوري الإيراني قد قال الشهر الماضي إن طهران ستدمر السفن الحربية الأمريكية إذا تعرض الأمن الإيراني للتهديد في الخليج.