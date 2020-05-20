الصين تعتبر تهنئة بومبيو لرئيسة تايوان على تنصيبها "خطيرة للغاية"

وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 13:18 20/05/2020 حدث بتاريخ: 13:18 20/05/2020

حملت الصين الأربعاء على وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو لإرساله تهنئة إلى رئيسة تايوان تساي إنغ-ون على تنصيبها بعد فوزها بولاية ثانية، مشيرة إلى أن الخطوة كانت "خاطئة بل وخطيرة للغاية".

وتعتبر بكين الجزيرة جزءا من أراضيها وتعهّدت مرارا بانتزاعها بالقوة إذا لزم الأمر.

وقالت وزارة الدفاع الصينية في بيان إن "الخطوة الأميركية (...) تتدخّل بشكل خطير في شؤون الصين الداخلية وتضر بشكل خطير بالسلام والاستقرار في مضيق تايوان".

وبعث بومبيو رسالة أشاد فيها بـ"شجاعة (تساي) ورؤيتها في قيادة ديموقراطية تايوان الحيوية"، في رسالة مباشرة نادرة من نوعها من مسؤول أميركي.

وحذّرت وزارة الدفاع الصينية من أنه لدى "جيش التحرير الشعبي (...) الرغبة والثقة والقدرة على هزيمة أي شكل من أشكال التدخّل الخارجي وخطط قوات +استقلال تايوان+ الانفصالية".

وأفاد البيان أن بكين ستتخذ "جميع الإجراءات اللازمة للدفاع بحزم عن سيادة الصين وسلامة أراضيها".

وتثير تساي حفيظة بكين لأنها تعتبر تايوان دولة ذات سيادة بحكم الأمر الواقع لا جزءا من "الصين الواحدة".