معهد روبرت كوخ الألماني يبدأ دراسة عن كورونا تشمل 8000 شخص

مركز مؤقت لإجراء فحوصات كورونا أقيم في ثكنة عسكرية سابقة في ولاية بافاريا

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 23:56 19/05/2020 حدث بتاريخ: 23:05 19/05/2020

من أجل التعرف أكثر على كورونا وجمع معلومات عن تطور هذا الفيروس والفئات الأكثرعرضة للإصابة به. سيجري معهد روبرت كوخ الألماني دراسة تضم 8000 شخص وتشمل أربع مناطق في ألمانيا. فما هو الجديد الذي يٌتوخى أن تحمله هذه الدراسة؟

يعتزم معهد روبرت كوخ الألماني لأبحاث الفيروسات، إعداد دراسة عن فيروس كورونا ستشمل بضعة آلاف شخص. وأوضح المعهد اليوم الثلاثاء (19 مايو/أيار 2020) أنه من المنتظر أن تبدأ الدراسة غدا الأربعاء في منطقة كوبفرتسل بولاية بادن فورتمبرغ، بسؤال واختبار 2000 شخص، وسيبلغ إجمالي عدد المشاركين في الدراسة خلال الأشهر المقبلة 8000 شخص. وسيقوم المعهد بالدراسة، التي تحمل اسم "مراقبة كورونا محليا"، في أربعة أماكن تضررت على نحو خاص من الجائحة.

ويسعى المعهد من خلال الدراسة إلى استبيان عدد الأشخاص الذين أصابهم الفيروس وكونوا أجساما مضادة، كما يأمل القائمون على الدراسة في جمع معلومات عن نسبة الإصابات الخالية من الأعراض، وأي من الناس كان أكثر عرضة للإصابة، وكم مرة كان مسار المرض خطيرا لدرجة استدعت علاج أصحابه في المستشفى. وأضاف المعهد أنه يسعى أيضا إلى استبيان العوامل التي تساعد في تسريع وإبطاء انتشار الفيروس.

يشار إلى أن دراسة مماثلة أجريت في بلدة غانغيلت بولاية شمال الراين ويستفاليا، والتي تضررت على نحو خاص من الجائحة، ولكن ليس عن طريق معهد روبرت كوخ. من جانبه، قال توماس لامبرت، مدير قسم الأوبئة ومتابعة الصحة في المعهد، إن نتائج تلك الدراسة مهمة لكن علاقتها مقصورة فقط على منطقة. غانغيلت

وفي ذات السياق، قالت كلاوديا سانتوس-هوفنر من المعهد: "لا يمكننا أن نستبعد احتمال أن ما كان موجودا في غانغيلت، غير قابل للانتقال إلى أماكن أخرى، وكلما زادت المناطق التي نضمها (للدراسة) كان بإمكاننا أن نقيم بصورة أفضل". وسيواصل المعهد إجراء اختبارات في منطقة كوبفرتسل حتى يوم السادس من حزيران/يونيو المقبل، وسيتم طرح النتائج في تموز/يوليو المقبل، وأوضح المعهد أنه لن يطرح نتائج أولية. وفي أعقاب ذلك، سينتقل المعهد إلى منطقة باد فايلنباخ بولاية بافاريا، ثم سينتقل بعد ذلك إلى منطقتين أخريين.

يذكر أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في ألمانيا تجاوز 175 ألف إصابة في حين بلغ عدد الوفيات نحو 8 آلاف وفاة.