جورجيفا تدعو إلى إخضاع المؤسسات المالية غير المصرفية لاختبارات التحمل

كريستالينا جورجيفا المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 19:55 19/05/2020 حدث بتاريخ: 20:03 19/05/2020

قالت رئيسة صندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء إن اختبارات التحمل للبنوك الكبرى التي بدأت بعد الأزمة المالية 2008-2009 نجحت إلى حد كبير، لكن التركيز ينبغي أن ينتقل الآن إلى المزيد من الإشراف على المؤسسات المالية غير المصرفية.

وأبلغت كريستالينا جورجيفا المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي ندوة استضافتها جمعية آسيا أن الصندوق بدأ مناقشة هذه المسألة مع مجلس الاستقرار المالي حتى قبل جائحة فيروس كورونا.

وقالت ”يتركز الاهتمام الآن على إمكانية تحقيق قدر أكبر من الإشراف على المؤسسات المالية غير المصرفية حيث يتزايد أخذ المخاطر“.