أمريكا ترسل 200 جهاز تنفس لروسيا مع اقتراب إجمالي الإصابات بكورونا من 300 ألف

صورة أرشيفية

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 17:05 19/05/2020 حدث بتاريخ: 17:19 19/05/2020

قالت الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء إنها ستبدأ هذا الأسبوع في تسليم 200 جهاز تنفس صناعي لروسيا التي سجلت ثاني أعلى عدد حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد في العالم.

وسجلت روسيا 9263 إصابة جديدة اليوم ليصل الإجمالي إلى 299941 إصابة، كما سجلت 115 حالة وفاة جديدة مما يرفع عدد الوفيات الإجمالي إلى 2837 حالة. والولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة التي يزيد فيها عدد الحالات عن ذلك.

وهذا هو اليوم الرابع على التوالي الذي تقل فيه الزيادة اليومية عن عشرة آلاف حالة. وقال رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين أمس الاثنين إن روسيا أوقفت الزيادة في حالات الإصابة وإن هناك مؤشرات إيجابية أخرى.

ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن متحدث باسم رئيس الوزراء قوله اليوم إن ميشوستين، وهو أحد أربعة وزراء بالبلاد أصيبوا بالفيروس، خرج من المستشفى وإنه يعمل الآن بشكل طبيعي.

وقالت السفارة الأمريكية في موسكو إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان قد طلب المساعدة من الولايات المتحدة وإن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عرض إرسال 200 جهاز تنفس صناعي أمريكي الصنع.

وتحدث الزعيمان على الهاتف يوم السابع من مايو أيار.

وقالت السفارة في بيان إن الدفعة الأولى تضم 50 جهازا وستكون جاهزة للشحن غدا الأربعاء وبقية الأجهزة ستنقل بعد ذلك بفترة وجيزة.

وبعثت روسيا بشحنة أجهزة تنفس صناعي روسية للولايات المتحدة في أوائل أبريل نيسان لكن مسؤولين أمريكيين قالوا إنها لم تكن مطلوبة.

وتسلطت الأضواء على جهاز التنفس الصناعي الروسي المشار إليه (أفانتا-إم) الأسبوع الماضي بعدما تردد أنه تسبب في حرائق بمستشفيات بموسكو وسان بطرسبرج.

ودفع ذلك روسيا لتعليق استخدام أجهزة أفانتا-إم التي تم إنتاجها بعد الأول من أبريل نيسان.