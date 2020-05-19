الاتحاد الأوروبي يعلن دعمه لمنظمة الصحة العالمية بعد تهديدات ترامب

الاتحاد الأوروبي

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 15:33 19/05/2020 حدث بتاريخ: 15:33 19/05/2020

أعلنت المفوضية الأوروبية الثلاثاء دعمها لمنظمة الصحة العالمية بعد تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بقطع تمويل بلاده نهائياً للمنظمة التي انتقدها مراراً بسبب إدارتها لأزمة فيروس كورونا المستجدّ.

ورداً على سؤال حول تصريحات ترامب الأخيرة بشأن منظمة الصحة، قالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية فيرجيني باتو في مؤتمر صحافي "هذا وقت إظهار التضامن بدلا من توجيه أصابع الاتهام أو تقويض التعاون متعدد الأطراف".

وأضافت "الاتحاد الأوروبي يدعم التعاون الدولي خلال هذه الأزمة" مشيرةً إلى أن "الجهود متعددة الأطراف هي الخيارات الوحيدة القابلة للتطبيق للفوز في هذه المعركة".

ويتّهم ترامب منظمة الصحة العالمية بأنها تجاهلت تقارير بشأن ظهور الفيروس تعود بحسب قوله إلى كانون الأول/ديسمبر، وبأنها متساهلة كثيراً مع السلطات الصينية في إدارتها لأزمة وباء كوفيد-19.

وسبق أن علّق الرئيس الأميركي في منتصف نيسان/أبريل تمويل بلاده للمنظمة وهدّد الاثنين بأنه سيجمّد التمويل نهائياً إذا لم تلتزم المنظمة الأممية بـ"إدخال تحسينات جوهرية" خلال مهلة 30 يوماً.