عدد الوفيات بفيروس كورونا في بريطانيا يقترب من 43 ألفا

صورة أرشيفية

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 12:48 19/05/2020 حدث بتاريخ: 13:16 19/05/2020

اقترب العدد الرسمي لحالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بمرض كوفيد-19 في بريطانيا من 43 ألف حالة وفقا لإحصاء لرويترز يعتمد على بيانات تشمل الحالات المشتبه بها وتؤكد أن المملكة المتحدة هي الأكثر تضررا بفيروس كورونا في أوروبا.

والأرقام الجديدة الصادرة عن مكتب الإحصاء الوطني لإنجلترا وويلز رفعت عدد الوفيات إلى 42990 حالة على الأقل بحسب ما يُظهر إحصاء رويترز الذي اشتمل على بيانات منشورة سابقا من اسكتلندا وأيرلندا الشمالية وكذلك بيانات الوفيات الحديثة الصادرة من مستشفيات إنجلترا.