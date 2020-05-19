ترامب يهدد بتجميد تمويل منظمة الصحة للأبد وإعادة النظر في عضوية واشنطن

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 11:18 19/05/2020 حدث بتاريخ: 11:18 19/05/2020

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوقف التمويل عن منظمة الصحة العالمية للأبد ما لم تجرِ تحسينات خلال 30 يوما، وبإعادة النظر في عضوية الولايات المتحدة بها.

كان ترامب قد علق مساهمات بلاده في المنظمة الشهر الماضي متهما إياها بالترويج لمعلومات صينية "مضللة" بخصوص تفشي فيروس كورونا، رغم أن مسؤولي المنظمة نفوا الاتهام وقالت الصين إنها تتحلى بالشفافية والانفتاح.

وكتب ترامب رسالة على تويتر للمدير العام لمنظمة الصحة تيدروس أدهانوم جيبريسوس أمس الاثنين جاء فيها "إذا لم تتعهد منظمة الصحة العالمية بإجراء تحسينات جوهرية خلال الثلاثين يوما القادمة، فسأجعل تجميدي المؤقت للتمويل الأمريكي للمنظمة دائما وسأعيد النظر في عضويتنا".

كان ترامب قد قال في وقت سابق إن أسلوب تعامل منظمة الصحة مع أزمة الفيروس كان "مؤسفا جدا" وإنه سيتخذ قرارا قريبا بشأن التمويل الأمريكي.

وقال الرئيس الأمريكي في رسالته إن السبيل الوحيد أمام المنظمة هو أن تبدي استقلالا عن الصين، مضيفا أن إدارته بدأت بالفعل مناقشات مع تيدروس بشأن الإصلاح.

وقالت منظمة الصحة العالمية أمس الاثنين إن مراجعة مستقلة لأسلوب التعامل العالمي مع الفيروس ستبدأ في أقرب وقت ممكن وإنها تلقت دعما وتعهدا قويا بالتمويل من الصين، التي تتسلط عليها الأضواء لأن بداية ظهور الوباء كانت فيها.

وتم تسجيل أكثر من 4.75 مليون حالة إصابة بفيروس كورونا في العالم و314414 حالة وفاة وفقا لإحصاء رويترز.

وساهمت الولايات المتحدة بأكثر من 400 مليون دولار لمنظمة الصحة في 2019، وهو ما يمثل حوالي 15 في المئة من ميزانية المنظمة.

ودفعت واشنطن بالفعل حوالي 58 مليون دولار للمنظمة هذا العام حسبما صرح مسؤولون كبار بالإدارة الأمريكية الشهر الماضي، وهو ما يمثل نصف المطلوب منها دفعه لعام 2020.

وتقدم الولايات المتحدة عادة مئات الملايين من الدولارات سنويا كتمويل طوعي مرتبط ببرامج محددة بالمنظمة مثل حملات مكافحة شلل الأطفال والأمراض الممكن الوقاية منها باللقاحات وحملات مكافحة الإيدز والتهاب الكبد الوبائي والسل وصحة الأم والطفل.

ومن غير المعروف حجم التمويل الطوعي الذي قدمته الولايات المتحدة لبرامج المنظمة في 2020.