وزير الدفاع الإسرائيلي المنتهية ولايته يقول إن إيران بدأت الانسحاب من سوريا

نفتالي بينيت رئيس حزب اليمين الجديد الإسرائيلي

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 0:29 19/05/2020 حدث بتاريخ: 23:07 18/05/2020

قال نفتالي بينيت وزير الدفاع الإسرائيلي المنتهية ولايته يوم الاثنين إن إيران بدأت سحب قواتها من سوريا، دون تقديم أي دليل يدعم تأكيده.

كما حث نفتالي خليفته بيني جانتس على مواصلة الضغط على إيران وإلا تبدلت الأمور.

وتعد إيران، العدو اللدود لإسرائيل في الشرق الأوسط، من المؤيدين الرئيسيين للرئيس بشار الأسد خلال الحرب الأهلية السورية، إلى جانب روسيا، إذ أرسلت إليه مستشارين عسكريين كما لا تزال تدعم فصائل مسلحة شيعية في المنطقة.

وشنت إسرائيل مئات الغارات الجوية داخل سوريا مستهدفة ما يشتبه بأنه تحركات للأسلحة والقوات الإيرانية وكذا مقاتلي حزب الله اللبنانيين الذين ترعاهم إيران أيضا.

وقال بينيت في كلمته الوداعية ​​“إيران تقلل بشكل كبير من نطاق (عمل) قواتها في سوريا، بل إنها أيضا بدأت في إخلاء عدد من القواعد“.

وأضاف ”على الرغم من أن إيران بدأت عملية الانسحاب من سوريا، فنحن بحاجة لاستكمال العمل. ما زال الأمر في متناول أيدينا“.

ولم يتسن حتى الآن الحصول على رد فعل إيراني أو سوري رسمي على تعليق بينيت.