رئيس الوزراء الروسي يعود للعمل بعد التعافي من كورونا

صورة أرشيفية

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 17:22 18/05/2020 حدث بتاريخ: 17:00 18/05/2020

عاد رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين اليوم الاثنين إلى عمله بعد تعافيه من إصابته بفيروس كورونا.

ونقلت وكالة أنباء "إنترفاكس" الروسية عنه القول إن نحو ثلث مناطق روسيا مستعدة لرفع فوري لتدابير الإغلاق التي كان تم فرضها للسيطرة على انتشار فيروس كورونا.

وأوضح أن هذ ا أصبح ممكنا بعد تراجع معدلات انتشار العدوى فيها خلال الأيام القليلة الماضية.

وكان ميشوستين قد اصيب بالفيروس إلى جانب كل من دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئيس فلاديمير بوتين ووزراء العلوم والثقافة والبناء.

وصرح بيسكوف اليوم بأنه لا يزال يتلقى العلاج. وقد تعافى وزيرا الثقافة والعلوم وعادا للعمل بالفعل.