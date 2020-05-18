بومبيو يحذر الصين من تهديد الصحفيين الأمريكيين في هونج كونج

وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 12:29 18/05/2020 حدث بتاريخ: 11:17 18/05/2020

وجه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يوم الاحد تحذيرا للصين بشأن ما قال إنها تهديدات بالتدخل في عمل الصحفيين الأمريكيين في هونج كونج.

ولم يقدم بومبيو تفاصيل أكثر تحديدًا في هذا الصدد، لكنه حذر من أن "أي قرار-من بكين- يتعارض مع الاستقلال الذاتي لهونج كونج" سيؤثر على تقييم الولايات المتحدة لمبدأ "دولة واحدة، ونظامان".

واعلنت الصين في اذار/مارس الماضي أنها ستطرد الصحفيين الأمريكيين العاملين بصحف نيويورك تايمز، ووول ستريت جورنال، وواشنطن بوست، مضيفة أنه "لن يُسمح لهم بمواصلة العمل كصحفيين في جمهورية الصين الشعبية، بما في ذلك المناطق الادارية التابعة لها في هونج كونج وماكاو".

ورفضت حكومة هونج كونج، التي تتمتع بالاستقلالية اسميا في شؤون الهجرة والصحافة الحرة، منذ ذلك الحين توضيح كيف سيتم تطبيق هذا المرسوم في الإقليم.

ولا تزال حرية الصحافة في دائرة الضوء في المنطقة شبه المستقلة، في الوقت الذي يقول فيه الصحفيون أنهم يواجهون التمييز ويتعرضون للإصابات أثناء تغطيتهم لحركة الاحتجاجات المستمرة المناهضة للحكومة .