ألمانيا تسير على خطى الصين وتسجلان "صفر" وفيات

صورة أرشيفية

كتب بواسطة: %s سبوتنيك المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 11:28 18/05/2020 حدث بتاريخ: 11:13 18/05/2020

يبدو أن ألمانيا سيطرت بشكل فعال على تفشي وباء كوفيد 19 في البلاد، حيث باتت الإصابات لا تذكر، بينما انعدمت الوفيات.

وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الاثنين، أن ألمانيا سجلت حالتي إصابة "فقط" بفيروس كورونا يوم الأحد، لتسجل انخفاضا حادا عن يوم السبت والذي سجلت فيه و583 حالة بينما سجلت يوم الجمعة 620 حالة.

ولم تسجل ألمانيا أي حالات وفاة جديدة، بينما سجلت في يوم السبت 33 حالة وفاة و75 يوم الجمعة.

وبذلك يصل إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا 174355 شخص، توفي منهم حتى الآن 7914.

الصين 7 إصابات ولا وفيات

سجل البر الصيني، اليوم الاثنين، سبع حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، من بينها أربع حالات لأشخاص من مقاطعة منغوليا الداخلية، ارتفاعا من خمس حالات في اليوم السابق.

وبحسب اللجنة الوطنية للصحة، سجلت البلاد 18 حالة إصابة جديدة دون أعراض مقابل 12 حالة في اليوم السابق.

ولم يتم الإبلاغ عن حالات وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا، ومنذ فترة كبيرة لم تسجل الصين أي وفيات.

وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات في الصين حتى الآن إلى 84 ألف صابة فيما وصلت الوفيات إلى 4638 حالة.