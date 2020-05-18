محكمة إسرائيلية تدين مستوطنا يهوديا في قضية اغتيال عائلة دوابشة

صورة أرشيفية

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 10:53 18/05/2020 حدث بتاريخ: 10:53 18/05/2020

أدانت محكمة إسرائيلية جنوب تل أبيب اليوم الاثنين مستوطنا يهوديا في قضية قتل زوجين فلسطينيين وطفلهما الرضيع جراء إشعال النار في منزلهما عمدا في تموز/يوليو من عام 2015 .

وكان المستوطن عميرام بن أوليئيل، وهو في العشرينات من عمره، قد ألقى قنبلة حارقة على منزل عائلة فلسطينية في قرية دوما شمال الضفة الغربية بالقرب من نابلس.

ولقي الرضيع علي دوابشة 18/ شهرا/ ووالداه حتفهما بعدما اشتعلت النيران في الغرفة أثناء نومهم بها. وأصيب شقيق الطفل، والبالغ من العمر أربع سنوات، بجروح خطيرة.